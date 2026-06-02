Χωρίς τον Μπριλ Εμπολό αναχώρησε η Εθνική Ελβετίας για τις ΗΠΑ, όπου θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της εν όψει του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο επιθετικός της Ρεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα ταξιδιωτικά έγγραφά του, καθώς η βίζα που του είχε αρχικά χορηγηθεί, βρίσκεται υπό επανεξέταση, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Η εμπλοκή οφείλεται στην τελεσίδικη καταδίκη του 29χρονου ποδοσφαιριστή, για μία συμπλοκή στη Βασιλεία, το 2018. Ο Εμπολό καταδικάστηκε πρωτόδικα το 2023 και ακολούθως η έφεσή του απορρίφθηκε. Αν και είχε τη δυνατότητα να προσφύγει στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας, δεν έκανε χρήση του δικαιώματος αυτού, με συνέπεια η καταδίκη του να θεωρείται τελεσίδικη.

Στην ανακοίνωσή της, η ελβετική ομοσπονδία εξηγεί ότι «η αίτησή του αρχικά είχε εγκριθεί, όμως στις 10:30 π.μ. ενημερωθήκαμε ότι η βίζα του βρίσκεται υπό επανεξέταση. Είμαστε σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές και περιμένουμε ο Μπριλ να ακολουθήσει την ομάδα αργότερα σήμερα ή να ταξιδέψει αύριο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Εμπολό είχε ταξιδέψει κανονικά στις ΗΠΑ πέρυσι, όταν η Εθνική Ελβετίας είχε δώσει φιλικά με το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Η «Nati» έχει κληρωθεί στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ και αρχίζει τις υποχρεώσεις της στις 12/6, αντιμετωπίζοντας στο Τορόντο τον συνδιοργανωτή Καναδά.