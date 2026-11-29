Τεράστια ευκαιρία να ξεφύγει από την Μπάγερν έχασε η Ντόρτμουντ. Σε μία βραδιά που «σημαδεύτηκε» από τον τραυματισμό και την αναγκαστική αλλαγή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο 39′, η Μπάγερ Λεβερκούζεν έκανε τεράστια ανατροπή κι έφυγε νικήτρια με 2-1, στο ντέρμπι με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 11ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι κι από δική του ασίστ στο 8′ ο Ενμέτσα άνοιξε το σκορ για τους Βεστφαλούς.

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