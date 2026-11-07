Η Σεβίλλη έμεινε στο 0-0 με την Αλαβές στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της LaLiga, και έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας.

Με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο βασικό κάτω από τα δοκάρια, η Σεβίλλη είχε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη, όμως ο Βάργκα δεν κατάφερε να νικήσει τον Αντόνιο Σιβέρα από την άσπρη βούλα στο 32ο λεπτό.

Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος κράτησε για τέταρτη φορά ανέπαφη την εστία του στη φετινή LaLiga.

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