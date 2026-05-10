Φορτισμένο ήταν το κλίμα στην Μπαρτσελόνα λίγο πριν την έναρξη του Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο «Καμπ Νου» τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πατέρα του Χάνσι Φλικ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (10/5).

Παρά το βαρύ πένθος, ο Γερμανός τεχνικός αποφάσισε να παραμείνει στο πλευρό της ομάδας του και να καθίσει στον πάγκο του ντέρμπι τίτλου με τους «μερένχες».

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, η διοίκηση εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μέσω των κοινωνικών δικτύων, εκφράζοντας τη στήριξή της στον προπονητή του κλαμπ.

«Η Μπαρτσελόνα και ολόκληρη η οικογένεια των “μπλαουγκράνα” εκφράζουν τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά τους στον Χάνσι Φλικ για την απώλεια του πατέρα του. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη του και στεκόμαστε στο πλευρό του και της οικογένειάς του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», ανέφερε ο σύλλογος.

Ανάλογο μήνυμα συμπαράστασης και σεβασμού απέστειλε δημόσια και η Ρεάλ Μαδρίτης προς τον Γερμανό προπονητή.

Ο ίδιος ο Φλικ ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση το πρωί της Κυριακής για τη δυσάρεστη είδηση, ξεκαθαρίζοντας από την πρώτη στιγμή πως επιθυμούσε να βρίσκεται μαζί με την ομάδα στο Clasico. Μάλιστα, παρέμεινε κανονικά με την αποστολή της Μπαρτσελόνα στο ξενοδοχείο.