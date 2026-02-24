Ο βοηθός προπονητή της Μπενφίκα, Ζοάο Τραλχάο, απέφυγε να σχολιάσει την τιμωρία του Τζιανλούκα Πρεστιάνι εν όψει της ρεβάνς των play off του Champions League την Τετάρτη (25/2, 22:00, COSMOTE SPORT 2 HD) απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως δήλωσε η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας του δεν εξαρτάται από κανέναν μεμονωμένο παίκτη, την ώρα που ο 20χρονος Αργεντινός τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό μίας αγωνιστικής από την UEFA, καθώς κατηγορήθηκε για ρατσιστική προσβολή με στόχο τον επιθετικό της Ρεάλ, Βινίσιους Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των δύο ομάδων στη Λισαβόνα. Για την ιστορία η Ρεάλ επικράτησε με 1-0 με γκολ του Βραζιλιάνου.

«Δεν πρόκειται να μιλήσουμε για το θέμα που ρωτήσατε», δήλωσε ο Τραλχάο και πρόσθεσε: «Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, ανεξάρτητα από τον παίκτη που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, έχουμε ταυτότητα. Μια ξεκάθαρη ταυτότητα… είτε παίζει ο παίκτης Α είτε ο παίκτης Β, διατηρούμε το ίδιο προφίλ».

Η Μπενφίκα θα στερηθεί επίσης τον προπονητή της, Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος είναι τιμωρημένος μετά την αποβολή του στο πρώτο παιχνίδι. Ο 63χρονος Μουρίνιο προκάλεσε αντιδράσεις μετά το πρώτο ματς, υποστηρίζοντας ότι ο Βινίσιους πίκαρε το κοινό με τον πανηγυρισμό του.

Παρότι δεν θα βρίσκεται στον πάγκο την Τετάρτη (25/2), ο Μουρίνιο προπόνησε κανονικά την ομάδα την Τρίτη (24/2), με τον Πρεστιάνι να συμμετέχει στο πρόγραμμα.

«Δεν ξέρω πού θα βρίσκεται (σ.σ. ο Μουρίνιο). Προετοιμάσαμε αυτό το παιχνίδι λαμβάνοντας υπόψη κάθε πιθανό σενάριο… Από την πλευρά μας, ως τεχνικό επιτελείο, προετοιμάσαμε την ομάδα και όλα τα σενάρια, ώστε αύριο να παρουσιαστούμε στο επίπεδό μας», ανέφερε ο Τραλχάο.

Η UEFA έχει ορίσει Επιθεωρητή Δεοντολογίας και Πειθαρχίας για να διερευνήσει τις καταγγελίες περί διακριτικής συμπεριφοράς, με την απόφαση να αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.