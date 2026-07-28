Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο 24χρονος διεθνής Κροάτης κεντρικός αμυντικός δεσμεύεται πλέον με την αγγλική ομάδα μέχρι το 2031, με οψιόν ανανέωσης για άλλους 12 μήνες.

«Μόλις έμαθα ότι η Σίτι ήθελε να ανανεώσει το συμβόλαιό μου, αμέσως ένιωσα ότι αυτό ήταν που ήθελα», δήλωσε ο Κροάτης και πρόσθεσε:

«Οι οπαδοί της Σίτι ήταν απίστευτοι απέναντί ​​μου από την πρώτη μέρα, και ο Σύλλογος προσφέρει τα πάντα στους παίκτες του. Είναι ο καλύτερος Σύλλογος στον κόσμο για να παίξει κανείς».

Έχοντας φτάσει το 2023 από τη γερμανική Λειψία με 90 εκατομμύρια ευρώ, ο Γκβάρντιολ έχει πραγματοποιήσει 122 εμφανίσεις και σημειώσει 13 γκολ για τους «Πολίτες».

Ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ, επέστρεψε στο γήπεδο τον Μάιο μετά από τέσσερις και πλέον μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού .

Συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με την Κροατία, η οποία αποκλείστηκε στη φάση ων «32» από την Πορτογαλία (2-1).