Η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Όντεντ Κάτας κατέληξαν σε μια συμφωνία, που θα τους κρατήσει μαζί για τα επόμενα τρία χρόνια.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι μετά από τέσσερις σεζόν στις οποίες ο Όντεντ Κάτας ήταν προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ — συμπεριλαμβανομένων περίπου τριών δύσκολων ετών όπου η ομάδα αγωνίστηκε εκτός Ισραήλ, στο Βελιγράδι, λόγω της κατάστασης ασφαλείας — ήταν φυσικό και σωστό να συνεχίσει στον ρόλο του για τουλάχιστον τα επόμενα τρία χρόνια», δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Σιμόν Μιζράχι, προσθέτοντας:

«Καθώς υπήρχε αμοιβαία επιθυμία και από τις δύο πλευρές, η συμφωνία ολοκληρώθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο σύλλογος δίνει μεγάλη σημασία στη σταθερότητα και θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να τη διατηρήσει, συμπεριλαμβανομένου και του ρόστερ. Ευχόμαστε στον Όντεντ κάθε επιτυχία»..

«Είμαι χαρούμενος και περήφανος που θα συνεχίσω να ηγούμαι αυτού του σπουδαίου συλλόγου για πολλά ακόμη χρόνια», δήλωσε αρχικά ο Όντεντ Κάτας μετά την υπογραφή και συνέχισε:

«Για μένα, αυτή είναι μια σημαντική στιγμή που συνδυάζει περηφάνια και μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι μόνο μια προσωπική επιβεβαίωση εμπιστοσύνης, αλλά και μια δέσμευση για επαγγελματισμό, σταθερότητα και συνέχεια — στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχία κάθε οργανισμού και ιδιαίτερα της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους ιδιοκτήτες και τον Κλαούντιο Κολντεμπέλα για την εμπιστοσύνη τους. Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, ειδικά μέσα στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στο Ισραήλ. Ευχαριστώ όλο το τεχνικό επιτελείο, το ιατρικό τιμ και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για την ομάδα. Εκτιμώ τον καθένα ξεχωριστά. Ευχαριστώ επίσης τους παίκτες με τους οποίους μοιραστήκαμε δύσκολες αλλά σημαντικές στιγμές. Και φυσικά, τους φιλάθλους — είστε η καρδιά και η ψυχή της ομάδας. Είστε ο έκτος παίκτης και πολλές φορές ακόμη και ο πέμπτος. Η στήριξή σας με συγκινεί βαθιά, ακόμη κι αν δεν το δείχνω πάντα. Η ιστορία της Μακάμπι δεν γράφτηκε από έναν άνθρωπο, αλλά από πολλούς. Είμαι περήφανος που αποτελώ μέρος αυτής της ιστορίας και χαρούμενος που θα συνεχίσω να είμαι».

Ο σύλλογος κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσει την υπογραφή του Κάτας με ένα πρωτοφανές συμβόλαιο — το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ σε προπονητή στην ιστορία της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Με τη νέα συμφωνία, ο Κάτας θα γίνει ο μακροβιότερος προπονητής με συνεχόμενη θητεία στον σύλλογο εδώ και πάνω από 50 χρόνια.

Στα προηγούμενα χρόνια του στον πάγκο, οδήγησε τη Μακάμπι σε 2 πρωταθλήματα Ισραήλ, 2 Κύπελλα και 2 συμμετοχές στα play off της EuroLeague. Σε αμφότερες τις σειρές της EuroLeague, η ομάδα έφτασε πολύ κοντά στο Final-4.