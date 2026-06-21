Ο Αντρέας Κρίστενσεν επιθυμούσε να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα και οι Καταλανοί του προσέφεραν συμβόλαιο μέχρι το 2027, το οποίο έχει ήδη υπογράψει.

Την είδηση μεταφέρει η «Mundo Deportivo», η οποία τονίζει ότι ο 28χρονος Δανός διεθνής στόπερ, θα παλέψει για να πείσει τον Χάνσι Φλικ να του δώσει περισσότερες ευκαιρίες.

Ο Κρίστενσεν εντάχθηκε στους «μπλαουγκράνα» ως ελεύθερος από την Τσέλσι, το καλοκαίρι το 2023, με στόχο να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας, αλλά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού.

Ο Φλικ πιστεύει στις δυνατότητές του και γι’ αυτό το λόγο η Μπαρτσελόνα του ανανέωσε το συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο.