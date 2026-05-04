Ο Γάλλος αμυντικός, Φλοριάν Λεζέν, επέκτεινε το συμβόλαιό του με την της Ράγιο Βαγιεκάνο, μέχρι το 2028, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μαδρίτης.

Ο 34χρονος πρώην παίκτης της Μπρεστ αποτελεί βασικό στέλεχος της άμυνας της Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 11η θέση του ισπανικού πρωταθλήματος και αντιμετωπίζει την Στρασμπούρ την Πέμπτη (7/5) στον επαναληπτικό αγώνα του ημιτελικού της Conference League, μετά τη νίκη της με 1-0 στον πρώτο αγώνα.

Θα συνεχίσει την περιπέτειά του για τουλάχιστον δύο ακόμη σεζόν. Έφτασε το 2022, έχοντας πραγματοποιήσει 157 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.