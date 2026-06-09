Ο Βιτάλι Μικολένκο υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με την Εβερτον μέχρι το 2029, με οψιόν επέκτασης για ένα επιπλέον έτος.

Ο 27χρονος Ουκρανός διεθνής αριστερός μπακ εντάχθηκε στο σύλλογο του Λίβερπουλ τον Ιανουάριο του 2022 από τη Ντινάμο Κιέβου με τετραετές συμβόλαιο, σε μια συμφωνία αξίας περίπου 23 εκατ. ευρώ.

Τη φετινή σεζόν ο Μικολένκο είχε στο ενεργητικό του μια ασίστ σε 36 αγώνες, σε Premier League, κύπελλο και λιγκ καπ. Είχε προτάσεις από άλλες ομάδες της Αγγλία και η διοίκηση των «ζαχαρωτών» έσπευσε να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο, στο οποίο υπάρχει ρήτρα εξαγοράς στα 30 εκατ. ευρώ.