Ο 26χρονος Αμερικανός επιθετικός Κρίστιαν Πούλισικ υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με τη Μίλαν έως το 2031.

Ο Πούλισικ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και την Τσέλσι, πριν ενταχθεί στη Μίλαν το 2023, έχει σημειώσει 44 γκολ σε 141 συμμετοχές με τους «Ροσονέρι» και ολοκλήρωσε τη σεζόν 2024-25 ως ο πρώτος σκόρερ της ομάδας.

«Η επέκταση του συμβολαίου του Πούλισικ αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση για περαιτέρω ανάπτυξη πάνω στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, με φιλοδοξία τη συνεχή βελτίωση, την επίτευξη νέων οροσήμων και τη συγγραφή περισσότερων αξιομνημόνευτων κεφαλαίων στην ιστορία του συλλόγου», ανέφερε η Μίλαν σε ανακοίνωσή της.

Ο Πούλισικ έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα και έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές «Παίκτης της Χρονιάς» στις ΗΠΑ.