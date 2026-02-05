Η Αλ Χιλάλ φτιάχνει τον κορμό της εν όψει των επόμενων ετών. Αρχικά επέκτεινε τη συνεργασία της με τον Σέρβο διεθνή επιθετικό μέσο, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και στη συνέχεια προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου της και με τον Ρούμπεν Νέβες.

Ο 28χρονος Πορτογάλος διεθνής αμυντικός μέσος έμενε ελεύθερος τον Ιούνιο και είχε προτάσεις για να επιστρέψει στην Ευρώπη, αλλά καμιά ομάδα δεν έδινε τις ετήσιες αποδοχές που έχει στη Σαουδική Αραβία.

Τα χρήματα που παίρνει φτάνουν τα 10 εκατ. ευρώ το χρόνο. Έτσι, αποφάσισε να επεκτείνει το συμβόλαιο του με την ομάδα του Ριάντ για δυόμισι ακόμη χρόνια, βάζοντας οριστικά τέλος στα μεταγραφικά σενάρια.