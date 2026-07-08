Στην Τορίνο αναμένεται να ολοκληρώσει την καριέρα του ο Ντιβάν Ζαπάτα. Ο 35χρονος Κολομβιανός διεθνής φορ υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο μέχρι το 2028, με οψιόν επέκτασης για ένα επιπλέον έτος.

Εντάχθηκε στην «γκρανάτα» το καλοκαίρι του 2024 από την Αταλάντα με διετές συμβόλαιο, σε μια συμφωνία αξίας περίπου 12 εκατ. ευρώ. Την περασμένη σεζόν είχε στο ενεργητικό του τρία γκολ και μια ασίστ σε 30 αγώνες, σε Serie A και κύπελλο.

Είχε προτάσεις από ομάδες της Κολομβίας και της Βραζιλίας, ωστόσο η διοίκηση της Τορίνο έσπευσε να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο.