Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», μετά την μεγάλη γκέλα και τον αποκλεισμό από την Αλμπαθέτε στο Κύπελλο Ισπανίας. Το γήπεδο της «βασίλισσας» ήταν… αφιλόξενο για τους παίκτες των Μαδριλένων, με ένα κύμα αρνητικών και επικριτικών αντιδράσεων να σκεπάζει την ατμόσφαιρα.

Εναντίον της Λεβάντε, μιας ομάδας που… παλεύει με τον υποβιβασμό, η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα επέστρεψε στις νίκες (2-0), αλλά τα συναισθήματα μετά τον αγώνα ήταν αρνητικά και έμοιαζαν σα να προέρχεται η Ρεάλ από νέα ήττα…

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης γιούχαραν έντονα τους παίκτες και ορισμένοι παίκτες στοχοποιήθηκαν ιδιαίτερα, όπως ο Βινίσιους Τζούνιορ.

Ο Βραζιλιάνος σταρ φάνηκε ιδιαίτερα επηρεασμένος στην φυσούνα μετά τον αγώνα. «Πάντα ήμουν κάποιος που σεβόταν πολύ το Μπερναμπέου, έχω επίσης δεχθεί πολλές αποδοκιμασίες, και ένα από τα πράγματα που κάνει αυτόν τον σύλλογο σπουδαίο είναι τα υψηλά πρότυπα της ομάδας μας. Περνάμε μια δύσκολη εβδομάδα και πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό. Οι οπαδοί ξέρουν ότι μπορούμε να δώσουμε περισσότερα. Δεν έχω τίποτε για να κατηγορήσω τους οπαδούς μας».

«Πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερα στο Μπερναμπέου», δήλωσε από την πλευρά του, ο Άλβαρο Αρμπελόα μετά τον αγώνα, επιχειρώντας να εμφανισθεί διαλλακτικός και… μετρημένος στις δημόσιες δηλώσεις του.

Πάντως, η πραγματικότητα στα αποδυτήρια της Ρεάλ, είναι αρκετά διαφορετική, όπως αναφέρει το «Cadena COPE». «Οι παίκτες δεν περίμεναν τέτοια εχθρότητα, και κατά διαστήματα ένιωθαν σαν να έπαιζαν μακριά από την έδρα τους. Ως εκ τούτου, εξεπλάγησαν, αλλά και απογοητεύτηκαν, με ορισμένους παίκτες να αισθάνονται ότι οι οπαδοί είναι εκεί μόνο όταν τα πράγματα πάνε καλά», αναφέρει το ρεπορτάζ των αποδυτηρίων.