Το τραβάει το σχοινί η Μπενφίκα στο θέμα της τιμωρίας του Τζιανλούκα Πρεστιάνι.

Θυμίζουμε ότι η πειθαρχική επιτροπή της UEFA γνωστοποίησε την απόφασή της για την επιβολή προσωρινού αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον Αργεντινό ποδοσφαιριστή των «αετών» της Λισαβόνας, λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς σε βάρος του Βινίσιους στην πρώτη αναμέτρηση της πορτογαλικής ομάδας με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, ο παίκτης δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του στη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για τα play-offs του Champions League (25/2, 22:00).

Σύμφωνα με την «A Bola», ο Πρεστιάνι θα συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή για τη Μαδρίτη.

