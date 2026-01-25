Η Ατλέτικο Μαδρίτης αξιοποίησε την έδρα της, πετυχαίνοντας ακόμη μία νίκη στη La Liga.

Η ομάδα του Σιμεόνε επιβλήθηκε την Κυριακή με 3-0 σκορ της Μαγιόρκα στο «Μέτροπολιτάνο», για την 21η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, ανεβαίνοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Οι «ροχιμπλάνκος» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του ματς και πήραν το τρίποντο χάρη στα γκολ των Σόρλοτ (22′), Λόπες (75′ αυτ.) και Αλμάδα (87′).

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

Λεβάντε-Έλτσε 3-2

(50΄ Μαρτίνεθ, 68΄ Ντέλα, 90+6΄ Ματούρο – 11΄ Ροντρίγκεθ, 90+2΄ Μποαγιάρ)

Ράγιο Βαγεκάνο-Οσασούνα 1-3

(59΄ Σις – 29΄ Μπούντιμιρ, 90+1΄αυτ. Φερτράουντ, 90+4΄ Οσαμπέλα)

Βαλένθια-Εσπανιόλ 3-2

(15΄ Ντούρο, 59΄ Κομέρτ, 90+4΄πεν. Ραμαζάνι – 55΄ Τέρατς, 79΄αυτ. Κοπέτε)

Σεβίλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1

(42΄ Πεκέ, 56΄πεν. Ανταμς – 40΄ Ναβάρο)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2

(47΄, 90+4΄πεν. Μπαπέ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα 3-0

(22′ Σόρλοτ, 75′ αυτ. Λόπες, 87′ Αλμάδα)

Μπαρτσελόνα-Οβιέδο 25/01

Σοσιεδάδ-Θέλτα 25/01

Αλαβές-Μπέτις 25/01

Τζιρόνα-Χετάφε 26/01

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 51

Μπαρτσελόνα 49 -20αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 44

Βιγιαρεάλ 41 -20αγ.

Εσπανιόλ 34

Μπέτις 32 -20αγ.

Θέλτα 32 -20αγ.

Οσασούνα 25

Έλτσε 24

Ρεάλ Σοσιεδάδ 24 -20αγ.

Σεβίλη 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24

Τζιρόνα 24 -20αγ.

Βαλένθια 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22

Μαγιόρκα 21

Χετάφε 21 -20αγ.

Αλαβές 19 -20αγ.

Λεβάντε 17 -20αγ.

Οβιέδο 13 -20αγ.