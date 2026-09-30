Νέα ένταση στην εθνική Πορτογαλίας, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρεί από το γήπεδο Πάρκεν λίγο πριν από την απογευματινή προπόνηση, αρνούμενος να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος είχε διαβεβαιώσει πως συνομίλησε με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και πως οι δύο πλευρές είχαν λύσει τις όποιες διαφορές τους.

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