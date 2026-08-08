Η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι βυθίστηκε στο πένθος. Ο Χόρχε Μέσι, πατέρας και επί σειρά ετών εκπρόσωπος του Αργεντίνου σούπερ σταρ, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από μακρά περιπέτεια με την υγεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα αργεντίνικα μέσα, άφησε την τελευταία του πνοή χθες Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 22:00 , σε κλινική του Ροσάριο.

Ο Χόρχε Μέσι επί δεκαετίες είχε καθοριστικό ρόλο στην ποδοσφαιρική διαδρομή του γιου του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr