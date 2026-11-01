Η Κιάρα Μαγκίν έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στις 6:30 το πρωί της Κυριακής (1/11), περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της, σε ηλικία 34 ετών. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 1.500 μέτρα είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι νοσεί από καρκίνο του εντέρου και είχε μιλήσει δημόσια για τη θεραπεία της, με το ίδιο χαμόγελο που την ακολουθούσε στις πίστες.

Παντρεύτηκε μόλις τον περασμένο μήνα. Γεννημένη στο Πορταφέρι της κομητείας Ντάουν, αγωνίστηκε για την Ιρλανδία κι έγινε το σύμβολο του ιρλανδικού αθλητισμού μεσαίων αποστάσεων για μια ολόκληρη δεκαετία.

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