Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον κόσμο του NBA η είδηση του θανάτου τουΤζέισον Κόλινς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο πρώην σέντερ, που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στη λίγκα για πάνω από μια δεκαετία, έγινε ευρέως γνωστός όχι μόνο για την πορεία του στα παρκέ, αλλά και για το γεγονός ότι υπήρξε ο πρώτος εν ενεργεία αθλητής του NBA που ανακοίνωσε δημόσια πως είναι ομοφυλόφιλος, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην ιστορία του αθλητισμού.

