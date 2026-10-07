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Δυσαρεστημένος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο ο Αρμάντο Γκονζάλες. Ο φορ του Ολυμπιακού αγωνίστηκε για 64 λεπτά στο φιλικό του Μεξικού με την Χιλή και αντικαταστάθηκε δέκα λεπτά μετά το 1-0 και λίγο πριν σημειωθεί και το δεύτερο τέρμα.

Ο φορ του Ολυμπιακού έδειξε τη δυσαρέσκειά του την ώρα που αποχωρούσε από το γήπεδο, καθώς δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα της χώρας του.

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