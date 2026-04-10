Ο τερματοφύλακας των Μπόντο/Γκλιμτ, Νικίτα Χάικιν, έλαβε τη νορβηγική υπηκοότητα, αποκτώντας προϋποθέσεις για μια πιθανή κλήση στην εθνική ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο 30χρονος, ο οποίος γεννήθηκε στο Ισραήλ και μεγάλωσε στη Ρωσία, ζει στη Νορβηγία από τότε που εντάχθηκε στον σύλλογο του Αρκτικού Κύκλου το 2019, μια θητεία που διακόπηκε από μια σύντομη θητεία στην αγγλική ομάδα Μπρίστολ Σίτι το 2023.

Αν και ο Χάικιν εκπροσώπησε τη Ρωσία σε διάφορες ομάδες νέων, ο γάμος του με Νορβηγίδα υπήκοο και η πενταετής διαμονή του τον έδωσαν τα προσόντα για τη διαδικασία πολιτογράφησης.

Η διαθεσιμότητά του θα αποτελούσε πονοκέφαλο επιλογής για τον προπονητή της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν. Αναμένεται να αντιμετωπίσει τον Όριαν Νίλαντ για τη φανέλα του βασικού, αφού ο 35χρονος Νίλαντ δυσκολεύεται να εξασφαλίσει σταθερό χρόνο συμμετοχής στην Σεβίλλη.

Ο γενικός γραμματέας της νορβηγικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (NFF), Καρλ-Πέτερ Λόκεν, δήλωσε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα πριν ο παίκτης μπορέσει να εκπροσωπήσει τη Νορβηγία, καθώς η FIFA πρέπει να εγκρίνει την αλλαγή της εθνικής διοικητικής αρχής.

«Θα σταλεί αίτηση μόλις έχουμε τα απαραίτητα έγγραφα. Αφού η FIFA εγκρίνει την αίτηση, θα είναι επιλέξιμος», τόνισε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK.

Η Νορβηγία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον Νοέμβριο για πρώτη φορά από το 1998, με τον Σόλμπακεν να έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει την τελική του αποστολή μέχρι την 1η Ιουνίου.