Η Βοσνία επικράτησε 3-1 του Κατάρ στο Σιάτλ και με τέσσερις βαθμούς εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Μπάρμπαρεζ κλείδωσε ένα από τα 8 εισιτήρια μέσω της τρίτης θέσης και η επιτυχία έφερε πανηγυρισμούς στο Σαράγεβο.

Οι Βόσνιοι βγήκαν στους δρόμους τόσο στην πρωτεύουσα, όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας και δημιούργησαν τεράστια πάρτι που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι φίλοι της ομάδας άναψαν πυρσούς, καπνογόνα και βεγγαλικά και πανηγύρισαν την επιτυχία τους στο Μουντιάλ.

Να θυμίσουμε ότι η Βόσνια για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέκλεισε στα μπαράζ την Ουαλία και την Ιταλία!