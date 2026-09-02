Εικόνες που δύσκολα χωράει ο νους εκτυλίχθηκαν σε αναμέτρηση του Κυπέλλου Ουρουγουάης, με την ένταση να ξεφεύγει από κάθε όριο.

Η Μοντεβιδέο επικράτησε 2-0 της Ντανούμπιο, η οποία συνεχίζει να απογοητεύει, έχοντας πλέον μόλις δύο νίκες στα 20 τελευταία παιχνίδια της.

Η νέα ήττα αποτέλεσε ως φαίνεται την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για μερίδα οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας.

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