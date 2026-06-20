Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου βιώνει ο Νορβηγός αμυντικός Λέο Όστιγκαρντ, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να σκοράρει με την εθνική του ομάδα και να γίνει πατέρας του πρώτου του παιδιού!

Ο 26χρονος στόπερ, μετά το γκολ που σημείωσε στη νίκη της Νορβηγίας με 4-1 επί του Ιράκ, έζησε τη γέννηση του γιου του μέσω βιντεοκλήσης, καθώς δεν μπορούσε να ταξιδέψει λόγω των υποχρεώσεων της ομάδας του στο Μουντιάλ.

Ο Όστιγκαρντ στήριξε εξ αποστάσεως τη σύντροφό του, Άουρορα Άιντμαν, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους την Παρασκευή (19/6). Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή ως «απίστευτη» και «συναισθηματικά έντονη», σημειώνοντας ότι ένιωσε υπερηφάνεια και συγκίνηση βλέποντας για πρώτη φορά τον γιο του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, λίγη ώρα μετά τη γέννηση του παιδιού, η ατμόσφαιρα στο ξενοδοχείο της ομάδας έγινε ακόμη πιο χαλαρή, όταν συμπαίκτες του όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Σάντερ Μπέργκε επισκέφθηκαν το δωμάτιό του για να τον συγχαρούν.

Ο Νορβηγός διεθνής δήλωσε επίσης ότι το γεγονός τον βοηθά να αισθάνεται πιο ήρεμος ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας πως όλα εξελίχθηκαν ομαλά και πως πλέον επικεντρώνεται αποκλειστικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.

Η Νορβηγία συνεχίζει την πορεία της στον όμιλο, με επόμενο αντίπαλο τη Σενεγάλη στο Νιου Τζέρσεϊ.