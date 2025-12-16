Σαουδάραβας έγινε και ο Μπρένταν Ρότζερς, καθώς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αλ-Καντσία.

Ο 52χρονος Βορειοιρλανδός φτάνει στη Μέση Ανατολή με πλούσια εμπειρία, από τη θητεία του στους πάγκους των Λίβερπουλ, Λέστερ και Σέλτικ.

«Αυτή είναι μια στιγμή-ορόσημο για τον σύλλογο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της Αλ-Καντσία, Τζέιμς Μπίσγκροουβ, προσθέτοντας: «Η εμπειρία και το ιστορικό του Μπρένταν αντικατοπτρίζουν τη φιλοδοξία και το μακροπρόθεσμο όραμά μας».

Ο Ρότζερς οδήγησε τη Λίβερπουλ στη δεύτερη θέση στην Πρέμιερ Λιγκ το 2014 με 101 γκολ, ρεκόρ συλλόγου, και τη Λέστερ στην πρώτη κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας, το 2021, πριν κατακτήσει 11 μεγάλα τρόπαια κατά τη διάρκεια δύο περιόδων στη Σέλτικ.

Έφυγε από τους πρωταθλητές Σκωτίας τον Οκτώβριο, έχοντας τους οδηγήσει σε δύο συνεχόμενους τίτλους.

«Η φιλοσοφία του ταιριάζει απόλυτα με τη στρατηγική μας. Κληρονομεί μια ταλαντούχα ομάδα που διψάει για επιτυχία», δήλωσε από τη μεριά του ο αθλητικός διευθυντής της Αλ-Καντσία, Κάρλος Άντον.

Η Αλ-Καντσία βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας στην κορυφαία κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας.