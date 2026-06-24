Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε viral για ακόμη μια φορά για τους λάθος λόγους, καθώς ο Πορτογάλος άσος πέτυχε δύο τέρματα και οδήγησε τη Πορτογαλία στη νίκη με 5-0 κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, αλλά έγινε έξαλλος σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον Λιονέλ Μέσι.

Ο 41χρονος Πορτογάλος άσος χθες (Τρίτη, 23/6) έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα και παράλληλα ο πιο ηλικιωμένος, ο οποίος πέτυχε «ντοπιέτα» σε τελική φάση της διοργάνωσης. Ωστόσο η σύγκριση με τον Μέσι είναι κάτι που δε του αρέσει και αποφεύγει να απαντάει.

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