Το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου έγραψε την 22η Ιουνίου του 2026 ο Λιονέλ Μέσι.

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