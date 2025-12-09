Ο Σαρβάγια Σινγκ Κουσβάχα κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς έγινε ο νεότερος σκακιστής που αποκτά επίσημη βαθμολογία FIDE, σε ηλικία μόλις 3 ετών, 7 μηνών και 20 ημερών.

Το παιδί από τη Σαγκάρ της κεντρικής Ινδίας, που γεννήθηκε το 2022, κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη επίδοση απέναντι σε τουλάχιστον πέντε αντιπάλους με βαθμολογία.

Η παρθενική του αξιολόγηση, 1572, είναι ιδιαίτερα υψηλή για πρώτη απόπειρα, καθώς ξεπερνά κατά πολύ το όριο των 1400 πόντων. Στους αγώνες του σημείωσε πέντε νίκες σε οκτώ παρτίδες, επικρατώντας μάλιστα παικτών με αξιολόγηση 1542, 1559 και 1696 – όλοι ενήλικες.

Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε το περσινό ρεκόρ του επίσης Ινδού Ανίχ Σαρκάρ, που είχε βαθμολογηθεί λίγες εβδομάδες αργότερα στην ίδια ηλικιακή ζώνη.

Οι γονείς του περιγράφουν ένα παιδί με ασυνήθιστη αντίληψη. «Καταλάβαμε ότι μαθαίνει πολύ γρήγορα. Μέσα σε μία εβδομάδα ήξερε όλα τα κομμάτια», είπε ο πατέρας του, Σιντχαρτ Σινγκ. Σε δηλώσεις του ανέφερε πως, μόλις είδαν το ταλέντο του, προσέλαβαν προπονητή και ο Σαρβάγια άρχισε να εξασκείται έως και έξι ώρες την ημέρα.

Η μητέρα του, Νέχα Σινγκ Κουσβάχα, σημείωσε ότι είναι ευλογία για την οικογένεια: «Ό,τι κι αν καταφέρει, είναι χαρά για εμάς. Το μέλλον του εξαρτάται από τη δουλειά του και τη χάρη του Θεού».