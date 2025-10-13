Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε μία «ολόχρυση» σελίδα στην Ιστορία του ποδοσφαίρου του και του αθλητισμού της χώρας γενικότερα, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) νίκησε την Εσουατίνι με 3-0 στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής στον 4ο όμιλο των προκριματικών της Αφρικής για το Μουντιάλ 2026 κι εξασφάλισε για πρώτη φορά θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης!

🚨GOAL! Dailon Rocha Livramento World Cup Qualification | 🏆 Cabo Verde 1-0 Eswatinipic.twitter.com/FEpokTcE04 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 13, 2025

🚨GOAL! Willy Semedo World Cup Qualification | 🏆 Cabo Verde 2-0 Eswatinipic.twitter.com/tn1MLBt5I7 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 13, 2025

🚨GOAL! Stopira World Cup Qualification | 🏆 Cabo Verde 3-0 Eswatinipic.twitter.com/R8wKjfSjW5 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 13, 2025

Η ομάδα του Μπρίτο Λεϊταο έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο ημίχρονο, βρήκε τα γκολ που έψαχνε απ’ τους Ρότσα Λιβραμέντο (της Κάσα Πία), Γουίλι Σεμέδο (της κυπριακής Ομόνοιας) και Στόπιρα (της Τορεϊρένσε) κι έστειλε στα… ουράνια τους φίλους της που κατέκλυσαν το Estadio National de Cabo Verde στην Πράια και όλους τους κατοίκους της χώρας στους δρόμους για να πανηγυρίσουν.

Το Πράσινο Ακρωτήρι με 23 βαθμούς σε 10 αγώνες (7 νίκες, 2 ισοπαλίες, μια ήττα) άφησε πίσω του το πανίσχυρο Καμερούν που τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 19 βαθμούς και θα πάει πλέον σε μπαράζ για να διεκδικήσει τη θέση του στα τελικά του Μουντιάλ.

Κι έγινε η 22η ομάδα, από τις 48 εθνικές ομάδες που θα διαγωνιστούν στο μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιστορίας (11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου 2026), οι οποίες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:

-Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία

-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι

-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

-OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

-Προκριματικά τουρνουά Play-Off

Βολιβία, Νέα Καληδονία (2 από 6 ομάδες)

Οι θέσεις πρόκρισης:

-AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off

-CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-UEFA: 16 απευθείας θέσεις

H κλήρωση:

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο “Kennedy Center” στην Ουάσινγκτον.

Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις τελευταίες έξι πολυπόθητες θέσεις να καθορίζονται μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι ομάδες από πέντε από τις έξι συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.