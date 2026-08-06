Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκανε… παρέλαση στο Μπατούμι της Γεωργίας απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο Μακάμπι Τελ Αβίβ. Επικράτησε με το εμφατικό 3-0 κι επί της ουσίας έκλεισε θέση για τα play off του Europa League, όπου θα την περιμένει ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ, για να μονομαχήσουν για μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι Βούλγαροι ήταν εντυπωσιακοί και προηγήθηκαν με 2-0 στο ημίχρονο, χάρις στα γκολ των Εμπόνγκ (9’) και Γκοντόι (29’), για να «σφραγίσει» τη νίκη με 3-0 ο Ζβαρτς στο 90’.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr