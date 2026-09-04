Η Στουτγκάρδη επέστρεψε άμεσα, μετά τη συντριβή της πρεμιέρας απ’ την Μπάγερν Μονάχου και σημείωσε την πρώτη νίκη της στην εφετινή Bundesliga. Επικράτησε με το εμφατικό 4-1 απέναντι στην Κολωνία, στο εναρκτήριο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής.

Τα γκολ των Ελ Χανούς (39′), Πρόμελ (60′) και Ντεμίροβιτς (75′) απλοποίησαν τα πράγματα για τους Σουηβούς στην MHPArena, ενώ το αυτογκόλ του Χέντρικς στο 81′, μείωσε το σκορ σε 3-1. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 90’+1′ ο Βάγκνομαν.

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