Η Τσέλσι απέκτησε τον δεξιό αμυντικό της Αταλάντα, Μάρκο Παλέστρα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2033. Ο 21χρονος Ιταλός διεθνής γίνεται η πρώτη μεταγραφή της σεζόν για τον νέο προπονητή της ομάδας του Λονδίνου, Τσάμπι Αλόνσο, σε μια συμφωνία αξίας 54,7 εκατομμύρια ευρώ.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινάω. Έχω νιώσει την ενέργεια από την πρώτη μέρα που με ήθελε η Τσέλσι. Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να δω όλους τους οπαδούς, τους συμπαίκτες μου και τον προπονητή. Έχουμε τόσους πολλούς ταλαντούχους παίκτες εδώ, μια πολύ δυνατή ομάδα και τον προπονητή στο πρόσωπο του Τσάμπι. Μου έχει μιλήσει για το πώς θέλει να παίζουμε, κάτι που είναι συναρπαστικό, και ανυπομονούμε να αγωνιστούμε στην Premier League», δήλωσε ο Παλέστρα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε δανεικός στην Κάλιαρι κάνοντας 37 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και καταγράφοντας πέντε συμμετοχές σε γκολ, κερδίζοντας το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της Serie A.

Έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα της Ιταλίας στον ημιτελικό των playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας τον Μάρτιο.