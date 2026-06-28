Με «χρυσό» σκόρερ τον Βλάσιτς, η Κροατία επικράτησε με 2-1 της Γκάνας για την τελευταία αγωνιστική του 12ου Ομίλου και προκρίθηκε ως δεύτερη στη νόκ-άουτ φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Σε ένα βροχερό απόγευμα στη Φιλαντέλφια, Η Κροατία επικράτησε με 2-1 της Γκάνας στην Ατλάντα και τερμάτισε στην 2η θέση του 11ου Ομίλου πίσω από την Αγγλία. Οι Κροάτες ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, προηγήθηκαν αλλά ισοφαρίστηκαν με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ωστόσο ένα «εκρηκτικό» δεκάλεποτ

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς επέλε να παρατάξει την ομάδα του σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Λιβάκοβιτς ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Σούταλο και Πόνγκρατσιτς να είναι το δίδυμο των στόπερ. Ο Στάνισιτς επιλέχθηκε στα αριστερά ενώ στα δεξιά ο Πέριτς. Το δίδυμο των χαφ συνέθεσαν οι «γερόλυκοι» Μόντριτς και Κόβατσιτς, με την τριάδα των Μπατούρινα, Βλάσιτς και Σούσιτς να παίρνουν θέση πίσω από τον Μπούντιμιρ.

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