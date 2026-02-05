Δίχως απώλειες ολοκλήρωσε η Ντουμπάι τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, βελτιώνοντας σε 13-14 το ρεκόρ της και παραμένοντας στο… κόλπο της δεκάδας, που οδηγεί στα play in.

Μετά τον Ολυμπιακό, η ομάδα των Εμιράτων υπερασπίστηκε την έδρα της και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία με το τελικό 93-85 υποχρέωσε στη δεύτερη διαδοχική ήττα της και 11η συνολικά, «κατρακυλώντας» εκτός εξάδας.

Η αναμέτρηση στην Coca Cola Arena άρχισε με χαμηλό τέμπο, με τη Ρεάλ να βρίσκει ρυθμό στο πρώτο δεκάλεπτο και να προηγείται 19-11.

Η Ντουμπάι αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, εκμεταλλεύτηκε τις λύσεις από τον πάγκο και πέρασε μπροστά, ωστόσο η επιστροφή των βασικών της Ρεάλ έφερε νέο προβάδισμα για τους Μαδριλένους στο ημίχρονο (37-44).

Στην τρίτη περίοδο η «βασίλισσα» έφτασε μέχρι το +13, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με επιμέρους σκορ και προσπέρασαν πριν το τέλος του δεκαλέπτου (69-68). Στην τελευταία περίοδο η Ντουμπάι έλεγξε τον ρυθμό, βρήκε κρίσιμα καλάθια και διατήρησε το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη με 93-85.

Κορυφαίος των νικητών ο πρώην… Μαδριλένος Τζάναν Μούσα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9/9 βολές). Από τη Ρεάλ ξεχώρισε ο Φακούντο Καμπάτσο με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 37-44, 69-68, 93-85

Ντουμπάι (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον 15 (6/14 δίποντα, 0/3 τρίποντα), Αβράμοβιτς 10 (4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Άντερσον 5, Μούσα 20 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9/9 βολές), Καμπενγκέλε, Ράιτ 16 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Πετρούσεβ 16 (6/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Καμπόκλο 11 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 8, Κράμερ 1, Αμπάλδε 7, Καμπάσο 24 (4/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Οκέκε 5 (7 ριμπάουντ), Πρόσιντα, Χεζόνια 11 (3/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 17 (7/8 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Γιουλ 2, Φελίς 4 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λεν 2