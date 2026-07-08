Πρόωρο αντίο στο Μουντιάλ 2026 είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς η Εθνική Πορτογαλίας ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία, αποχαιρετώντας έτσι το Παγκόσμιο Κύπελλο στη φάση των «16».

Αυτό το παιχνίδι αποτέλεσε το κύκνειο άσμα στη διοργάνωση για τον «CR7», o οποίος παραμονές του ιβηρικού ντέρμπι είχε δηλώσει ότι αυτό το Μουντιάλ θα είναι το τελευταίο στην υπέρλαμπρη καριέρα του.

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