Η Αγγλία θα παίξει με τη Νέα Ζηλανδία και την Κόστα Ρίκα στην Τάμπα και το Ορλάντο στους τελευταίους φιλικούς αγώνες της, πριν ξεκινήσει τη διαδρομή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7).

Θα αντιμετωπίσει την Νέα Ζηλανδία, που αγωνίζεται στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2010, στις 6 Ιουνίου, πριν «Τα τρία Λιοντάρια» του Τόμας Τούχελ αναμετρηθούν με την Κόστα Ρίκα, η οποία έφτασε στα προημιτελικά το 2014, τέσσερις ημέρες αργότερα.

«Και οι δύο αγώνες θα αποτελέσουν βασικό μέρος της προετοιμασίας της Αγγλίας στη Νότια Φλόριντα πριν από τη μετακίνησή της στο βασικό κέντρο της ομάδας στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, για όλη τη διάρκεια του τουρνουά», ανέφερε η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

Η Αγγλία, η οποία έφτασε στα προημιτελικά στην προηγούμενη διοργάνωση, ξεκινά το Μουντιάλ 2026 (12ος όμιλος) εναντίον της Κροατίας στις 17 Ιουνίου.