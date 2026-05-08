Η Μπρέντφορντ έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό της για την επόμενη σεζόν και έκλεισε την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail» η ομάδα του Λονδίνου ήρθε σε συμφωνία με τη Σάλτσμπουργκ για την απόκτηση του Γιανίκ Σούστερ. Ο 19χρονος Αυστριακός κεντρικός αμυντικός από την επόμενη σεζόν θα παίζει, έχοντας δώσει τα χέρια για εξαετές συμβόλαιο συνεργασίας, στην Premier League και στις «σφήκες», με το κόστος της μεταγραφής να έχει ήδη συμφωνηθεί στα 20 εκατ. ευρώ.

Ο Σούστερ έχει φέτος 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της χώρας του, έχοντας στο ενεργητικό του κι ένα γκολ.