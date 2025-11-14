Η Κροατία τα… χρειάστηκε για λίγο, όταν είδε τα Νησιά Φερόε να προηγούνται στη Ριέκα με το γκολ του Τούρι, όμως στο τέλος βρήκε τις λύσεις για να φτάσει σε μία άνετη νίκη με 3-1 και να εξασφαλίσει την πρωτιά στον 12ο όμιλο των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026, «σφραγίζοντας» έτσι την παρουσία της στα τελικά του καλοκαιριού, που θα διεξαχθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό.

Οι Κροάτες, πιστοί σε ακόμη ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό «ραντεβού», βρήκαν τα γκολ που έψαχναν με τους Γκβάρντιολ, Μούσα και Βλάσιτς κι έφτασαν σε μία άνετη επικράτηση.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΚΡΟΑΤΙΑ-Ν.ΦΕΡΟΕ (3-1)

Την ίδια ώρα η Ολλανδία έφυγε «αλώβητη» από τη Βαρσοβία, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας με το γκολ του Ντεπάι στο 47′ και πλέον δεν μπορεί να χάσει το «εισιτήριο» για την τελική φάση.

Είναι πλέον στο +3 απ’ τους Πολωνούς μία αγωνιστική πριν το φινάλε κι έχουν τεράστια διαφορά τερμάτων (+19 με +6), την οποία μοιάζει αδύνατο να καλύψουν οι Πολωνοί, ακόμη κι αν οι Ολλανδοί χάσουν την τελευταία αγωνιστική εντός απ’ τους Λιθουανούς.

Μάχη μέχρις… εσχάτων θα δώσουν οι Γερμανοί με τους Σλοβάκους στον 1ο όμιλο, καθώς νίκησαν το Λουξεμβούργο και τη Βόρεια Ιρλανδία, ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς και θα λύσουν μια και καλή τους… λογαριασμούς τους τη Δευτέρα (17/11) στη Λειψία.

TA HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ (0-2)

Τα αποτελέσματα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

Λουξεμβούργο – Γερμανία 0-2

(49′, 69′ Βολτεμάντε)

Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία 1-0

(90’+1′ Μπόμπτσεκ)

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο

21:45 Γερμανία – Σλοβακία

2ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Σλοβενία – Κόσοβο

21:45 Ελβετία – Σουηδία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο – Ελβετία

21:45 Σουηδία – Σλοβενία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ελλάδα – Σκωτία

21:45 Δανία – Λευκορωσία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

21:45 Σκωτία – Δανία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία 0-2

(20′ Γκούντμουντσον, 39′ Ίνγκασον)

Γαλλία – Ουκρανία 4-0

(55’πέν,83′ Μπαπέ, 76′ Ολίσε, 84′ Εκιτικέ)

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία

19:00 Ουκρανία – Ισλανδία

5ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Γεωργία – Ισπανία

19:00 Τουρκία – Βουλγαρία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία – Γεωργία

21:45 Ισπανία – Τουρκία

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Ουγγαρία 0-1

(33′ Βάργκα)

Ιρλανδία – Πορτογαλία 2-0

(17′,45′ Πάροτ)

16 Νοεμβρίου 2025

16:00 Ουγγαρία – Ιρλανδία

16:00 Πορτογαλία – Αρμενία

7ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

Φινλανδία – Μάλτα 0-1

(82′ Γκρετς)

Πολωνία – Ολλανδία 1-1

(43′ Καμίνσκι – 47′ Ντεπάι)

Ρεπό: Λιθουανία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Μάλτα – Πολωνία

21:45 Ολλανδία – Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Κύπρος – Αυστρία

21:45 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη

21:45 Ρουμανία – Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία – Εσθονία 4-1

(50′,52′ Σόρλοτ, 56′,62′ Χάαλαντ – 65′ Σαάρμα)

Μολδαβία – Ιταλία 0-2

(88′ Μαντσίνι, 90’+3 Εσπόζιτο)

Ρεπό: Ισραήλ

16 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ισραήλ – Μολδαβία

21:45 Ιταλία – Νορβηγία

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

16:00 Καζακστάν – Βέλγιο

19:00 Λιχτενστάιν – Ουαλία

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο – Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Ανδόρα – Αλβανία 0-1

(67′ Ασλάνι)

Αγγλία – Σερβία 2-0

(28′ Σάκα, 90′ Εζε)

Ρεπό: Λετονία

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αλβανία – Αγγλία

19:00 Σερβία – Λετονία

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο 1-2

(20′ Τζέσοπ – 33′ Άντζιτς, 42′ πέν. Κρστόβιτς)

Κροατία – Νησιά Φερόε 3-1

(23′ Γκβάρντιολ, 57′ Μούσα, 70′ Βλάσιτς – 16′ Τούρι)

Ρεπό: Τσεχία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Τσεχία – Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο – Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φερόε