Ληστές μπήκαν στο σπίτι του Νικολό Ζανιόλο την ώρα που ο ίδιος, η σύζυγός και τα δύο παιδιά δεν βρίσκονταν στον χώρο.

Ο 26χρονος μέσος, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στην Ουντινέζε από τη Γαλατάσαραϊ, αποφάσισε την ημέρα του ρεπό που είχε η ομάδα του να πάει εκδρομή με τη σύζυγό του Σάρα και τους δύο γιους του Τομάζο και Λεονάρντο

Με την επιστροφή τους διαπίστωσαν ότι το σπίτι που διέμεναν είχε παραβιαστεί.

Η διάρρηξη έγινε γνωστή μετά από ανάρτηση του ίδιου του ποδοσφαιριστή στο Instagram, ο οποίος έγραψε οργισμένος: «Προς τους δειλούς που απόψε τόλμησαν να μπουν στο σπίτι μου στο Ούντινε, γνωρίζοντας ότι δεν ήμουν εκεί — μακάρι να ήμουν — θέλω να σας πω ότι σας πήγε πολύ άσχημα. Αν θέλατε μερικές τσάντες, μπορούσατε απλώς να μου το ζητήσετε και θα σας τις χάριζα».

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος παίκτης μπήκε σε παρόμοια διαδικασία. Όταν αγωνιζόταν στη Ρόμα, έκλεψαν από τη μητέρα του το αυτοκίνητο και ένα ρολόι, ενώ πριν από μερικά χρόνια, στη Σπέτσια, μπήκαν διαρρήκτες στο οικογενειακό τους καπνοπωλείο.