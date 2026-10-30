Συνεχίζει ο Αρσέν Βενγκέρ να είναι ο εκλεκτός της UEFA για να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA απέναντι στον νυν επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζάνι Ινφαντίνο.

Μετά το «BBC Sport» το οποίο προ ημερών είχε αναφέρει ότι ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ υποστηρίζεται από παράγοντες από την Ευρώπη για να πάρει το σχετικό χρίσμα… και η ισπανική «Marca», υποστηρίζει ότι ο Αλσατός βρίσκεται στη λίστα των πιθανών υποψηφίων.

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