Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, πρωταγωνιστώντας σε ακόμη ένα παιχνίδι της Γκενκ.

Ο 18χρονος άσος, ο οποίος έχει συγκεντρώσει πάνω του τα βλέμματα των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, δημιούργησε το πρώτο γκολ της ομάδας του απέναντι στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Στο 15ο λεπτό ο διεθνής μεσοεπιθετικός με ένα άψογα εκτελεσμένο κόρνερ «σημάδεψε» τον Μπράιαν Χέινεν, ο οποίος με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους Βέλγους.

Αυτή ήταν η 16η ασίστ την εφετινή σεζόν για τον Καρέτσα, ο οποίος το καλοκαίρι θα αποτελέσει «μήλον της έριδος» για τη… μισή ποδοσφαιρική Ευρώπη.