Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα παραταχθεί η «Team World» στο NBA All Star Game της Κυριακής στο Λος Άντζελες. Ο «Greek Freak» υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο και θα μείνει εκτός δράσης, αλλά θα βρεθεί στην πόλη, καθώς θα συμμετάσχει ως προπονητής στο Celebrity Game.

Να σημειωθεί ότι ο σούπερ σταρ των Μπακς τραυματίστηκε στον αγώνα με τους Ντένβερ Νάγκετς, στις 23 Ιανουαρίου, και από τότε δεν έχει αγωνιστεί. Στη φετινή σεζόν έχει μέσο όρο 28 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 30 αγώνες.

Έτσι, ακολουθεί τον Καναδό Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που επίσης απέσυρε τη συμμετοχή του, στο πλαίσιο της πρώτης All-Star αναμέτρησης με τη μορφή Team USA-Team World. Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Στεφ Κάρι θα μείνει επίσης εκτός αγώνα.

Τις θέσεις τους πήραν οι Μπράντον Ίνγκραμ (Τορόντο Ράπτορς) και Άλπερεν Σενγκούν (Χιούστον Ρόκετς).