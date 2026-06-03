Η UEFA έκρινε ότι η Τουράν Τοβούζ εμπλέκεται σε δραστηριότητες που στόχο έχουν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα αγώνων και κόπηκε από το Conference League της επόμενης σεζόν.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων της UEFA δήλωσε ότι ο σύλλογος από το Αζερμπαϊτζάν δεν πληρούσε τα κριτήρια εισαγωγής, επειδή «εμπλέκεται άμεσα ή/και έμμεσα σε δραστηριότητα που στοχεύει στη ρύθμιση ή τον επηρεασμό του αποτελέσματος ενός αγώνα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο».

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έρχεται μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν από την Τουράν Τοβούζ, χάρη στην οποία η ομάδα εξασφάλιζε το «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Conference League.

Ο σύλλογος γνωστοποίησε ότι η απόφαση βασίστηκε σε πειθαρχική υπόθεση του 2019, όπου η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Αζερμπαϊτζάν (AFFA) τιμώρησε επτά από τους παίκτες της Τουράν Τοβούζ με αποκλεισμό από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για «στημένους» αγώνες.

«Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ολοκληρώσαμε τη σεζόν στην τρίτη θέση, ακολουθώντας όλες τις αθλητικές αρχές, και κερδίσαμε το δικαίωμα να παίξουμε στο Conference League, κάτι που δικαιούμαστε» αναφέρει ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA διεξήγαγε έρευνα για το εάν ο σύλλογός μας πληρούσε τα κριτήρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της AFFA απαγόρευσε σε επτά παίκτες της ομάδας μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν στην Α΄ κατηγορία τη σεζόν 2019-20, να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο».

Ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι θα λάβει «όλα τα νομικά μέτρα» και θα προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση της UEFA και να διασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Conference League.