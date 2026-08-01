Μια εξέλιξη που προκαλεί αίσθηση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, παρότι ο κίνδυνος ελλόχευε κι ήταν ορατός, σημειώθηκε στη Γαλλία, καθώς η Μονακό τέθηκε εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων για τη σεζόν 2026-2027.

Η επιτροπή Εφέσων της Γαλλικής Ομοσπονδίας απέρριψε την προσφυγή του συλλόγου και επικύρωσε την αρχική απόφαση, αφού η ομάδα του πριγκιπάτου δεν προσκόμισε έως όφειλε ως τις 31 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά που της είχαν ζητηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του ελέγχου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr