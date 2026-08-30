Οι εξελίξεις γύρω από τη Μονακό συνεχίζονται, καθώς μετά τον αποκλεισμό της από την Betclic Elite, η ομάδα του Πριγκιπάτου κινδυνεύει να μείνει εκτός και από το EuroCup.

Η γαλλική ομοσπονδία απέρριψε το αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης, με αποτέλεσμα οι Μονεγάσκοι να οδηγούνται στη Nationale 1, την τρίτη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν περιορίζονται στις εγχώριες διοργανώσεις.

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