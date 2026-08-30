Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Οι εξελίξεις γύρω από τη Μονακό συνεχίζονται, καθώς μετά τον αποκλεισμό της από την Betclic Elite, η ομάδα του Πριγκιπάτου κινδυνεύει να μείνει εκτός και από το EuroCup.
Η γαλλική ομοσπονδία απέρριψε το αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης, με αποτέλεσμα οι Μονεγάσκοι να οδηγούνται στη Nationale 1, την τρίτη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν περιορίζονται στις εγχώριες διοργανώσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr