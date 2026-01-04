Άτυχος στάθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και νυν της Τζιρόνα τραυματίστηκε στην προπόνηση του Μαρόκου και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα.

Ο 25χρονος άσος δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την Εθνική ομάδα της χώρας του στο υπόλοιπο της διοργάνωσης σε περίπτωση που το Μαρόκο ξεπεράσει το εμπόδιο της Τανζανία.

Ο διεθνής μέσος τραυματίστηκε στο πόδι του στη διάρκεια της προπόνησης και εμφανίστηκε με πατερίτσες στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι.