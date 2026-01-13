Εκτός Κυπέλλου Γαλλία έμεινε η Παρί Σεν Ζερμέν! Η κυρίαρχος στη Γαλλία έχασε με 1-0 από την Παρί FC εντός έδρας και η πορεία της στο Κύπελλο σταμάτησε στους «32» της διοργάνωσης.

Ο Ικονέ με άψογο τελείωμα στο 74’ επιβεβαίωσε ότι το Κύπελλο Γαλλίας είναι ο θεσμός των εκπλήξεων.

Ο Λουίς Ενρίκε στο τελευταίο μισάωρο επιστράτευσε τους Ντεμπελέ, Μέντες και Ντουέ για να αλλάξει το ματς, ωστόσο στο 87’ το δοκάρι έσωσε την Παρί FC και έκοψε την προσπάθεια του Ζαΐρ Εμερί.

Έτσι, η Παρί Σεν Ζερμέν έχασε το ματς και τον τίτλο, καθώς έμεινε εκτός συνέχειας.