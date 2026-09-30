Χωρίς τον Νίκο Σλότερμπεκ θα παραταχθεί η Γερμανία στις δύο επόμενες αναμετρήσεις της στο Nations League. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός τέθηκε εκτός δράσης μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο στόπερ της Ντόρτμουντ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προπόνηση, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πρόβλημα στον πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού αστραγάλου.

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