Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε ματς για τον 2ο γύρο του Wimbledon και έμεινε εκτός συνέχεια του Grand Slam του Λονδίνου. Η κλάση, η εμπειρία και η ποιότητα του Νόλε ήταν τα καθοριστικά σημεία του αγώνα, με τον Σέρβο να επικρατεί 3-6, 4-6 και 2-6.

Ο Τζόκοβιτς έκανε μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ του πρώτου σετ και με ευκολία έφτασε στο 1-0 με 6-3.

Στο δεύτερο σετ ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικός «κράτησε» το σερβίς του μέχρι το 4-4, όμως δεν μπόρεσε να κάνει κάποιο μπρέικ. Αυτό το έκανε εντέλει ο Τζόκοβιτς στο 9ο γκέιμ μέσα από μία σειρά από δραματικά «ράλι» και δύο «σπασμένα» αβαντάζ του Τσιτσιπά τα οποία «έσβησε» ο Σέρβος με εντυπωσιακές εκτελέσεις. Ακολούθησε ένα «λοβ» γκέιμ απ’ τον Τζόκοβιτς που έφτασε στο 2-0 σετ, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς κράτησε ως το 2-2, δεν μπόρεσε να κάνει μπρέικ στον Τζόκοβιτς με τον Σέρβο να «χτυπάει» στο 5ο γκέιμ και να κάνει το 3-2, έχοντας διπλό γκέιμ-πόιντ.

Ο Τζόκοβιτς είχε πλέον τα πάντα «στρωμένα» μπροστά του, πήρε και τα τρία επόμενα γκέιμ και έφτασε τη νίκη που τον έφερε στον 3ο γύρο της διοργάνωσης.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αρτούρ Ριντερκνές (Γαλλία, Νο28) – Μάρτιν Νταμ Τζούνιορ (ΗΠΑ).